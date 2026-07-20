“I Capuleti e i Montecchi” di Bellini al Teatro Di Stefano di Trapani

Martedì 21 e giovedì 23 luglio, alle ore 21.00, l’Ente Luglio Musicale Trapanese porta in scena sul palcoscenico del Teatro Giuseppe Di Stefano, “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini, su libretto di Felice Romani, secondo titolo d’opera della 78ª Stagione “Verbi d’Amore”, che a questo appuntamento affida il verbo “Immortalità”. La tragedia lirica del Cigno di Catania, ispirata alla storia dei due amanti veronesi divisi dall’odio tra le rispettive famiglie, è tra le pagine più intense del belcanto italiano: una partitura in cui la purezza melodica dà voce a un sentimento assoluto, destinato a vincere la morte e a farsi eterno. Sul podio dell’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese sale Mirco Reina, mentre regia, scene e costumi portano la firma di Massimo Pizzi Gasparon. Il cast è frutto della XXI edizione del Concorso Lirico Internazionale Giuseppe Di Stefano, che ha selezionato i protagonisti della produzione confermando la vocazione del palcoscenico trapanese come trampolino per le nuove voci della lirica: il soprano Martina Bianculli, prima classificata, è Giulietta; Hinano Yorimitsu interpreta Romeo; Luciano Giambra e Yinxuan Dan si alternano nella parte di Tebaldo; Xiangbo Wang è Capellio, mentre Mariano Orozco e Filiberto Bruno vestono i panni di Lorenzo. La compagine artistica si arricchisce del Coro dell’Ente, preparato dal maestro Fabio Modica.

La lettura di Pizzi Gasparon riporta il dramma al suo orizzonte shakespeariano: Bellini e Romani attinsero infatti alle fonti italiane della vicenda, da Matteo Bandello a Luigi Da Porto, mentre la nuova produzione sceglie il testo del drammaturgo inglese come riferimento poetico e visivo. Sullo sfondo, una Verona dilaniata dalla guerra tra le due fazioni: Capellio promette la figlia Giulietta a Tebaldo e respinge la proposta di pace di Romeo, che ama, riamato, la giovane. Il piano disperato del medico Lorenzo – una pozione che farà apparire Giulietta morta – precipita gli eventi verso il tragico epilogo nella cripta dei Capuleti, dove i due innamorati si ritrovano un’ultima volta. Lo spettacolo è accessibile anche a spettatori non vedenti e ipovedenti grazie al progetto dedicato curato dall’Ente.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Giuseppe Di Stefano e on line su www.lugliomusicale.it. La 78ª Stagione è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. Partner: Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani, Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera. Media Partner: Rai Cultura. Per informazioni: tel. 0923 29290, botteghino@lugliomusicale.it.