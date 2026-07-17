Salemi d’Estate prosegue, eventi clou Concato e Michielin

Fino al 4 settembre 2026 Salemi si anima con “Salemi d’Estate”, il ricco programma di iniziative estive curato dall’Assessorato alle Culture e dall’Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo, con il patrocinio di Regione Siciliana, Libero Consorzio Comunale di Trapani, UNPLI, Castelli di Sicilia e Rete Museale e Naturale Belicina. Il cartellone si è aperto il 4 luglio con lo spettacolo di danza “Sciroccu“, e prosegue per due mesi con un’offerta variegata di eventi: spettacoli musicali e concerti (tra cui Fabio Concato il 18 agosto e Francesca Michielin il 1° agosto), rassegne teatrali come Carminalia, il Festival Jazz “Welcome Back Tony Scott”, il Festival Internazionale del Folklore dedicato ad Alberto Favara, la Settimana delle Culture con il Salìber Fest, sagre enogastronomiche come la Sagra della Busiata e La Notte del Gelato, trekking archeologici nei siti di San Miceli, Monte Polizo e Mokarta, laboratori culturali, la Salemiadi e il Palio delle Contrade, oltre a momenti di festa religiosa e tradizione popolare.

Gli appuntamenti si svolgono nelle principali location cittadine: Piazza Alicia, il Castello Normanno Svevo, il Centro Storico, Piazza Libertà, il Teatro del Carmine e i siti archeologici del territorio. Per informazioni: Ufficio Turistico / Pro Loco Salemi, tel. 0924.981426 – 376.1944911. Aggiornamenti su Facebook e Instagram @livingsalemi.