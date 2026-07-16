Si è conclusa la visita di Portolano alle Forze Armate in Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Si è conclusa oggi la visita del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, ai Reparti e agli Enti delle Forze Armate di stanza in Sicilia.

Ad Agrigento, il Generale Portolano ha incontrato il Prefetto Salvatore Caccamo e il Sindaco Michele Sodano, “consolidando il dialogo con le Istituzioni territoriali sul contributo delle Forze Armate alla sicurezza e alla presenza dello Stato”, si legge in una nota.

Al Comando Provinciale dei Carabinieri, il Capo di SMD ha potuto apprezzare le attività svolte dai Carabinieri della provincia di Agrigento, quotidianamente impegnati, con professionalità e dedizione, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini. Nell’occasione ha incontrato i Presidenti e il personale delle Sezioni di Agrigento dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, testimoniando il saldo rapporto di collaborazione e stima che lega le Forze Armate al mondo delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

A Porto Empedocle, la visita al Comando della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ha consentito di conoscere da vicino l’impegno profuso per le attività di ricerca e soccorso, per la salvaguardia della vita umana in mare, per la sicurezza della navigazione e per la tutela della legalità e dell’ambiente marino.

“Quattro giornate dedicate ai Reparti e Comandi del territorio siciliano, da Trapani a Palermo, da Messina ad Augusta, fino ad Agrigento e Porto Empedocle, per incontrare tutto il personale militare e civile che, con professionalità e spirito di servizio, garantisce ogni giorno sicurezza, prontezza operativa e presenza dello Stato”, conclude lo Stato Maggiore della Difesa.

-Foto account X Forze Armate-

(ITALPRESS).