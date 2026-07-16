Controlli movida, a Marsala i Carabinieri pattugliano i litorali… a cavallo

I Carabinieri della Compagnia di Marsala vanno a… cavallo. Secondo quanto stabilito dalla Prefettura di Trapani, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’Arma ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, che ha interessato i luoghi di maggiore aggregazione sociale e segnatamente interessati dal fenomeno della movida, espletato con l’ausilio di una pattuglia ippomontata del 4° Regimento Carabinieri a Cavallo impegnata nel controllo dei litorali. Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Marsala: un 48enne sorpreso alla guida con tasso alcolemico oltre i limiti di legge, un 26enne per il reato di reiterazione di guida senza patente e un 23enne per il reato di inosservanza della misura di sorveglianza speciale di P.S a cui era sottoposto.

Nel corso del servizio i Militari dell’Arma “in esecuzione di un decreto di sospensione di misura alternativa della detenzione domiciliare con traduzione presso istituto di pena emesso dall’ufficio di sorveglianza di Trapani”, hanno tratto in arrestato un 47enne del posto, successivamente tradotto presso il carcere di Trapani. L’attività consentiva inoltre di identificare e controllare numerosi veicoli e i loro occupanti, e l’impiego della pattugli a cavallo, permetteva un controllo capillare del litorale, contribuendo a trasmettere un senso di sicurezza nei cittadini e nei tanti turisti presenti in questi giorni che hanno manifestato grande apprezzamento per questa tipologia di servizio, e generando stupore e gioia nei più piccoli al passaggio dei bellissimi cavalli dell’Arma.