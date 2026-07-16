Delegazione dell’Anpi Marsala ricevuta dalla sindaca Patti

A Palazzo Municipale una delegazione dell’Anpi Marsala presieduta da Gaspare Galfano è stata accolta dalla sindaca Andreana Patti che ha ascoltato le richieste dell’Associazione riguardanti, principalmente, tre punti: ricollocazione della lapide del Milite Ignoto; manutenzione della “toponomastica partigiana”; assegnazione nuova sede comunale. Presenti la consigliera Anpi Giuseppina Passalacqua e il presidente emerito Pino Nilo, la sindaca Patti ha condiviso di effettuare sopralluoghi nella Cappella militare e nei siti dedicati ai partigiani, mentre la richiesta di locali comunali sarà oggetto di approfondimento con gli Uffici competenti. Nel ringraziare l’Amministrazione comunale per l’incontro, il presidente Galfano ha dichiarato l’ampia disponibilità dell’Anpi per future iniziative istituzionali.