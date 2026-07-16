Area sgambamento cani, a Marsala verso l’affidamento del servizio

A Marsala avviata la procedura per affidare la gestione dell’area di sgambamento cani di Piazza Marconi (Porticella). Il settore Pianificazione ha pubblicato l’Avviso per acquisire “manifestazioni di interesse” finalizzate ad individuare il gestore. Sono ammessi a partecipare le associazioni di volontariato, animaliste e cinofile, nonchè gli Enti del Terzo Settore che perseguano finalità coerenti con il servizio, da gestire in convenzione con il Comune di Marsala per tre anni. La manifestazione di interesse va presentata entro il prossimo 20 luglio, secondo modalità riportate nell’Avviso, online alla pagina istituzionale https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/manifestazione-di-interesse-6483279.