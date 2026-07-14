A Marsala continua la disinfestazione di vie del centro urbano e quartieri

Nuovo intervento di disinfestazione nel centro urbano e nei quartieri periferici di Marsala. Segue quello di derattizzazione di ieri e sarà effettuato nelle ore notturne, a partire dalle ore 23 di stasera e fino alle ore 5 circa di domani mattina. Come per gli altri interventi già effettuati, i residenti nelle zone interessate sono invitati a chiudere gli infissi, a non esporre all’aperto alimenti (incluse piantine aromatiche) o indumenti, a non lasciare animali domestici all’esterno delle abitazioni e, comunque, a prestare attenzione durante gli interventi igienizzanti.

Qui vie e quartieri interessati al servizio: https://marsala-api.cloud.municipiumapp.it/s3/3885/allegati/interventi-derattizzazione-e-disinfestazione.pdf