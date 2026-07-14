Marsala piange Vito Puleo, quando incendi ed esalazioni sono pericolosi

Marsala piange Vito Puleo, l’uomo di 78 anni che ieri ha perso la vita in contrada Paolini nei pressi di un ex cementificio, dove aveva appiccato un incendio, forse per eliminare delle sterpaglie, ma rimanendo vittima delle esalazioni del fumo. Sul posto i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia e gli operatori del 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In un primo momento si pensava che l’uomo fosse caduto tra le fiamme ma in realtà i Vigili del Fuoco hanno accertato che si trattava delle esalazioni delle fiamme probabilmente da lui generate. Questo richiama il tema della pericolosità di appiccare il fuoco, soprattutto in giornate molto calde in cui vige un divieto generale adottato dai Comuni trapanesi di concerto con la Prefettura di Trapani.