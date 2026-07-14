Lavori in due strade dello Stagnone, ancora divieti (solo per due giorni)

Due tratti di strade comunali, in contrada Spagnola, sono interessati nei giorni scorsi da lavori di lavori di manutenzione sul materiale del manto stradale e resteranno ancora temporaneamente chiusi alla circolazione veicolare e alla sosta. In particolare, la Polizia Municipale di Marsala, fino a domani, 15 luglio – dalle ore 7 alle ore 18 – ha disposto il divieto di transito sulla strada che collega il Lungomare della Riserva dello Stagnone con la SP 21; mentre il 15 e 16 luglio prossimi – sempre dalle ore 7 alle 18 – i divieti riguarderanno la strada che collega il litorale della Spagnuola con la via Vaiarassa. L’impresa esecutrice dei lavori avrà l’obbligo di apporre tutta la segnaletica cantieristica e stradale.