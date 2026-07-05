Trapani, danneggiata la fontana di Piazza Ex Mercato del Pesce: crolla vasca

La fontana monumentale di Piazza Ex Mercato del Pesce ha subito un grave danneggiamento: una delle vasche decorative si è improvvisamente staccata dalla struttura, precipitando al suolo e rompendosi in numerosi frammenti. La scena che si è presentata agli occhi dei passanti è quella di un monumento mutilato. La vasca, ormai distrutta, è rimasta ai piedi della fontana, testimoniando un crollo che ha compromesso uno dei manufatti più rappresentativi della piazza, meta quotidiana di residenti e visitatori.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato il cedimento. Tra le ipotesi al vaglio vi sono un possibile atto vandalico oppure un cedimento strutturale dovuto al deterioramento del monumento. Saranno gli accertamenti tecnici a fare luce sull’accaduto e a stabilire eventuali responsabilità. L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della tutela del patrimonio storico e artistico cittadino. La speranza è che l’amministrazione comunale intervenga in tempi rapidi per mettere in sicurezza l’area, recuperare i pezzi della vasca crollata e programmare un intervento di restauro che restituisca alla fontana il suo aspetto originario.

Se dovesse emergere una responsabilità di natura dolosa, sarà importante fare affidamento anche sulle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona per risalire agli autori del gesto. In attesa di conoscere le cause del crollo, resta il rammarico per il danneggiamento di un bene che fa parte della storia e dell’identità di Trapani e che merita di essere preservato e valorizzato.