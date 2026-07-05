A Marsala il fenomeno dei posteggiatori abusivi continua a far discutere…

Una città in cui parcheggiare diventa, sempre più spesso, un’esperienza accompagnata dalla presenza dei posteggiatori abusivi. È questo il quadro denunciato da diversi cittadini marsalesi, che segnalano un fenomeno ormai diffuso in varie zone della città e chiedono interventi più incisivi per garantire legalità e sicurezza. Secondo le segnalazioni, in numerose aree pubbliche, soprattutto nelle vicinanze del lungomare, dei locali e dei punti maggiormente frequentati durante le ore serali, persone prive di qualsiasi autorizzazione si avvicinerebbero agli automobilisti chiedendo una somma di denaro in cambio della possibilità di lasciare l’auto in sosta. Una richiesta che, pur non essendo formalmente obbligatoria, verrebbe spesso percepita come una forma di pressione, inducendo molti a pagare per evitare possibili inconvenienti.

Le zone sotto la lente dei posteggiatori abusivi

Tra le situazioni indicate figura anche l’area adiacente al lido Boeo, dove, secondo quanto denunciato, dalle 18 fino a mezzanotte sarebbe costante la presenza di un posteggiatore abusivo. Nella stessa zona, inoltre, verrebbero parcheggiate numerose vetture persino sui marciapiedi, aggravando il problema del rispetto delle regole e della fruibilità degli spazi pubblici. A supporto della segnalazione sarebbe disponibile anche documentazione fotografica. Il malcontento riguarda soprattutto la sensazione che intere porzioni di suolo pubblico siano, di fatto, sottratte alla libera disponibilità dei cittadini. Molti automobilisti riferiscono di sentirsi costretti a corrispondere una mancia per poter parcheggiare serenamente in aree che, essendo pubbliche, dovrebbero essere accessibili senza alcun costo aggiuntivo.

Interrogativi e appelli alle istituzioni

Da qui l’interrogativo rivolto alle istituzioni: quali controlli vengono effettuati per contrastare il fenomeno? La percezione di una parte della cittadinanza è che gli interventi non siano sufficienti a scoraggiare la presenza dei posteggiatori abusivi, alimentando l’idea di una situazione ormai consolidata. L’auspicio è che l’Amministrazione comunale e la Polizia Municipale possano intensificare i controlli nelle aree maggiormente interessate, con interventi costanti e mirati capaci di restituire ai cittadini il pieno utilizzo degli spazi pubblici e riaffermare il rispetto delle regole. Per molti residenti, infatti, una città non può considerare normale un fenomeno che limita la libertà di usufruire di un bene comune e che continua a suscitare preoccupazione e richieste di maggiore attenzione da parte delle autorità.