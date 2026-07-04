Papa Leone a Lampedusa, prega per i migranti defunti e presiede la messa

Papa Leone XIV è arrivato a Lampedusa. Atterrato sull’isola alle ore 8.54, si è recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti, ed ha gettato in mare una corona di fiori per ricordare le tragedie che consegna il Mare Mediterraneo. Il Pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori ai migranti defunti, raccogliendosi in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d’Europa e dopo aver poggiato la sua mano sull’opera il Pontefice si è avventurato su uno scoglio fino alla costa, guardando il mare. Il vento gli ha fatto volare la papalina che poi ha recuperato. Dopo l’incontro con una famiglia di migranti, Prevost si è recato al Molo Favaloro, per la benedizione della targa a Papa Francesco, a 10 anni da visita di Bergoglio. Poi un giro in papamobile, prima della messa, alla quale è presente Claudio Baglioni, cittadino onorario dell’isola.