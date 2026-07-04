A Marsala si torna a far rispettare gli orari di pulizia notturna delle strade

Da lunedì prossimo, 6 luglio, stop ai parcheggi selvaggi notturni che non rispettano gli orari di pulizia delle strade. Per oltre un anno il servizio di controllo del rispetto dei cartelli stradali si era fermato per vari motivi non sempre chiari, ma comunque non si procedeva più a multe, molto probabilmente legati all’organico esiguo della Polizia Municipale. Per un periodo l’Amministrazione Grillo aveva pensato che, laddove si richiedeva necessario, ad essere autorizzati ad elevare le multe fossero gli stessi lavoratori ecologici. Una strada però che è durata pochissimo. Lo spazzamento che non si è mai fermato – e svolto dagli operatori di Formula Ambiente – non sempre può essere portato a termine lungo le vie cittadine a causa della presenza di veicoli. Gli automobilisti, in pratica, non rispettano la segnaletica presente che, in giornate e orari indicati, impone il divieto di sosta per consentire la pulizia della strada. Da qui i maggiori controlli che – dalla prossima settimana – saranno attuati dalla Polizia Municipale, utilizzando anche il servizio rimozione forzata dell’auto laddove necessario.