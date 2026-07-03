Trapani, BRT incompatibile con la pioggia? VIDEO

I Vigili del Fuoco di Trapani sono dovuti intervenire, a seguito dell’acquazzone avvenuto alle prime ore del giorno, su alcuni snodi del centro storico in modo da far defluire l’acqua che ha invaso buona parte del viale Regina Elena e delle vie che danno sulla cosiddetta loggia. Un problema di pompaggio della stazione idrica dislocata al centro, molto probabilmente, ma appare evidente che la costruendo BRT abbia funto da diga contenendo l’acqua che, prima, si riversava direttamente in mare. Diversi i video dei cittadini che lamentano, ora a maggior ragione, la nuova BRT che entrerà in funzione (secondo le indicazioni del sindaco) per metà luglio.

GUARDA IL VIDEO