Gibellina, l’opposizione attacca: “Persi oltre 3 milioni per gravi errori amministrativi”

Il gruppo consiliare di opposizione “Gibellina – Il futuro si costruisce insieme” punta il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Sutera dopo l’esclusione del Comune da tre importanti richieste di finanziamento regionale destinate alla viabilità rurale. Secondo i consiglieri, il mancato accesso ai fondi, per un importo complessivo superiore ai 3 milioni di euro, sarebbe riconducibile a errori formali nella presentazione delle istanze. L’opposizione richiama la graduatoria regionale pubblicata con il DDG n. 1796 dell’8 giugno 2026, evidenziando come le domande siano state escluse non per insufficienza di risorse o per scelte discrezionali della Regione, ma per presunte irregolarità amministrative. “Mentre l’amministrazione Sutera continua a vivere di passerelle, fotografie e narrazioni autocelebrative, Gibellina perde oltre 3 milioni di euro di finanziamenti regionali per errori burocratici tanto gravi quanto incomprensibili”, afferma il gruppo consiliare.

I motivi secondo il gruppo consiliare

Tra le motivazioni dell’esclusione vengono indicate la mancanza della firma digitale del richiedente, l’assenza di elaborati previsti dal bando, la mancata dichiarazione del progettista richiesta dalla normativa regionale e il mancato raggiungimento del punteggio minimo. Per l’opposizione si tratta di “errori che qualsiasi amministrazione seria, organizzata e attenta avrebbe dovuto evitare con normale attenzione e controlli preventivi“. I consiglieri definiscono “inaccettabile” che il Comune “non riesca neppure a presentare correttamente pratiche milionarie destinate allo sviluppo del territorio rurale e al sostegno delle imprese agricole”.

“A pagare il prezzo più alto, i cittadini”

Secondo il gruppo consiliare, le conseguenze ricadono direttamente sulla comunità. “A pagare il prezzo di questa incapacità non sono i protagonisti della propaganda politica, ma i cittadini, gli agricoltori e le imprese che continuano a convivere con infrastrutture carenti, strade dissestate e isolamento”. L’opposizione invita quindi il sindaco a concentrarsi maggiormente sull’attività amministrativa. “Serve che il sindaco Sutera perda meno tempo nella propaganda di apparenza e si concentri finalmente sul lavoro amministrativo concreto, serio e responsabile”.

La richiesta di recuperare i finanziamenti perduti

Infine, viene chiesto all’amministrazione comunale di intervenire tempestivamente per tentare di recuperare i finanziamenti. “L’amministrazione deve immediatamente attivarsi per correggere gli errori, sanare i vizi formali e tentare ogni possibile procedura di riesame. Il sindaco deve comprendere che è necessario programmare, controllare e lavorare con competenza e rigore”. Il gruppo di opposizione conclude chiedendo piena trasparenza sulla vicenda: “Adesso il sindaco e la Giunta hanno il dovere di spiegare ai cittadini cosa sia successo, perché perdere oltre 3 milioni di euro per superficialità amministrativa rappresenta un fatto gravissimo che nessuna operazione di propaganda potrà mai nascondere”.