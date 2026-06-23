Oms: l’ondata di calore che investe l’Europa è emergenza sanitaria

L’intensa ondata di caldo che sta interessando numerosi Paesi europei rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che invita governi e cittadini a non sottovalutare gli effetti delle temperature estreme, soprattutto sulle persone più vulnerabili. Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite, le ondate di calore non possono più essere considerate fenomeni eccezionali o temporanei, ma stanno diventando una conseguenza sempre più frequente dei cambiamenti climatici. L’Europa, in particolare, è una delle aree del pianeta che si sta riscaldando più rapidamente rispetto alla media globale.

Gli esperti sottolineano che il caldo eccessivo può provocare gravi conseguenze sulla salute, aumentando il rischio di disidratazione, colpi di calore, problemi cardiovascolari e complicazioni per chi soffre già di patologie croniche. Gli anziani, i bambini, i lavoratori esposti all’aperto e le persone fragili sono le categorie maggiormente esposte ai rischi. L’Oms ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare i piani di prevenzione e risposta alle emergenze climatiche, chiedendo alle autorità sanitarie di predisporre misure adeguate per proteggere la popolazione durante i periodi di caldo estremo. Tra le raccomandazioni figurano una maggiore informazione ai cittadini, il monitoraggio delle persone a rischio e il potenziamento dei servizi sanitari. Intanto, in diverse aree del continente le temperature continuano a mantenersi su valori particolarmente elevati, con picchi che in alcune regioni hanno superato o sfiorato i 40 gradi. Le previsioni indicano che l’ondata di calore potrebbe proseguire ancora nei prossimi giorni, alimentando le preoccupazioni delle autorità sanitarie europee.