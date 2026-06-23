Maxi truffa alle assicurazioni ad Alcamo: 29 persone indagate

Una presunta organizzazione dedita a truffare le compagnie assicurative attraverso falsi incidenti stradali è finita al centro di una vasta indagine coordinata dalla Procura di Trapani. Sono complessivamente 29 gli indagati coinvolti nell’inchiesta che ha portato alla luce un articolato sistema di richieste di risarcimento ritenute fraudolente. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe simulato sinistri stradali o alterato la dinamica di incidenti realmente avvenuti con l’obiettivo di ottenere indennizzi non dovuti dalle compagnie assicurative. Le indagini hanno consentito di ricostruire numerosi episodi sospetti e di individuare una rete di soggetti che, a vario titolo, avrebbe partecipato alla predisposizione delle pratiche risarcitorie.

Tra gli indagati figurano professionisti e persone che avrebbero avuto ruoli differenti nella gestione delle pratiche, dalla documentazione sanitaria alle richieste di risarcimento. Gli inquirenti stanno verificando le responsabilità individuali e l’entità complessiva del danno economico arrecato alle compagnie assicurative. L’operazione rappresenta un nuovo intervento contro il fenomeno delle frodi assicurative, un settore che negli anni ha richiesto numerose attività investigative per contrastare i tentativi di ottenere indebiti risarcimenti attraverso la falsificazione di incidenti e documentazioni. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.