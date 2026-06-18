Prima prova Maturità 2026: tutte le tracce

Al via oggi gli esami di Maturità, la prima prova scritta è quella di italiano. Sono 527.747 gli studenti chiamati agli esami di stato. Si tratta di sette tracce, suddivise in tre tipologie: tipologia A, analisi del testo, tipologia B il testo argomentativo, la tipologia C l”attualità. La prova dura sei ore, con obbligo di permanenza minima di tre. Il punteggio massimo è 20 punti. Alle ore 8,30 le scuole hanno ricevuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito le chiavi digitali per aprire il plico telematico contenente le 7 tracce scelte per il tema.