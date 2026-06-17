Futuro Nazionale chiede per Marsala più sicurezza e il potenziamento delle Forze dell’Ordine

“La sicurezza dei cittadini deve tornare a essere una priorità assoluta. Marsala, come molte città italiane, sta vivendo le conseguenze di anni di progressiva riduzione del personale delle Forze dell’Ordine, una situazione che ha inevitabilmente indebolito il controllo del territorio e la capacità di garantire un’efficace tutela dell’ordine pubblico”. E’ quanto afferma Francesco Pace del Comitato Marsala di Futuro Nazionale pèartito di riferimento fondato dal generale Roberto Vannacci.

“Sempre più cittadini manifestano preoccupazione e timore nel frequentare alcune zone della città, preferendo spesso rimanere nelle proprie abitazioni anziché percorrere strade che fino a pochi anni fa erano considerate sicure. Una condizione che non può essere ignorata e che richiede risposte concrete, immediate e strutturali.

Dieci anni fa il territorio poteva contare su una presenza adeguata di uomini e mezzi delle Forze dell’Ordine, indispensabili per assicurare prevenzione, controllo e interventi tempestivi. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a una significativa riduzione delle risorse disponibili, con organici insufficienti rispetto all’estensione e alle esigenze di un territorio vasto e complesso come quello marsalese”. Secondo il neonato circolo marsalese di Futuro nazionale è indispensabile avviare un confronto con il Governo, il Ministero dell’Interno e tutte le istituzioni competenti affinché venga disposto un significativo ampliamento degli organici delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale.

“In particolare -continua la nota – riteniamo necessario il potenziamento del Comando della Compagnia Carabinieri di Marsala attraverso l’assegnazione di ulteriori unità operative e risorse adeguate a garantire una presenza costante e capillare sul territorio comunale e chiediamo l’elevazione dell’attuale Compagnia Carabinieri a Gruppo Carabinieri. Un riconoscimento che consentirebbe una migliore organizzazione delle attività operative.

Contestualmente, riteniamo necessario il potenziamento dell’organico con l’assegnazione di almeno 20 unità aggiuntive, indispensabili per garantire una più efficace attività di controllo, migliorare i tempi di intervento e rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Chiediamo inoltre una piena collaborazione tra le Forze dell’Ordine, l’Amministrazione Comunale e tutte le istituzioni coinvolte per individuare soluzioni concrete e durature a tutela della comunità marsalese”.