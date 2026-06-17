Campionato Siciliano Canottaggio, la Lega Navale Trapani sul podio

Si è conclusa presso il lago di Pozzillo, in provincia di Enna, la quarta Regata del Campionato Siciliano 2026 di Canottaggio, e la Sezione di Trapani della Lega Navale Italiana può guardare ai risultati con piena soddisfazione. Le atlete della squadra femminile (Marisa Canino, Nina Grammatico, Loredana Pipitone, Loredana Sorbello, Aurora Vassallo) hanno conquistato il secondo (equipaggio misto LNI TP – Peloro Rowing) e il terzo posto (equipaggio LNI TP) di categoria Senior 2000 metri con due imbarcazioni 4X (quadruplo di coppia), confermando il valore tecnico del gruppo e la solidità del lavoro svolto nei mesi di preparazione. L’otto con timoniere (8+) non ha preso parte alla gara. La prova si è svolta in condizioni impegnative, che hanno reso ancora più significativo il punteggio maturato dall’equipaggio trapanese.

«La Città di Trapani torna a remare. I risultati di oggi dimostrano che il lavoro tecnico e la passione delle nostre atlete stanno portando frutti concreti. Siamo orgogliosi di questo gruppo e determinati a crescere ancora» ha affermato a conclusione della prova Gianpiero Musumeci, Coordinatore delle Attività Sportive LNI Trapani. Il canottaggio femminile è una realtà che la Lega Navale aveva da tempo come obiettivo e che oggi si traduce in risultati agonistici concreti, nel contesto del campionato regionale siciliano. Le atlete saranno ora impegnate fino a fine luglio nel consolidare l’esperienza maturata e affinare la tecnica. Dopo la pausa estiva di agosto, la squadra e i corsisti 2026 torneranno in acqua per una serie di manifestazioni di fondo non agonistiche e turistiche: in calendario la Trapani–Marsala e la PalermoRema, entrambe edizione 2026, prima del gran finale della stagione: il Campionato Siciliano Indoor di Remergometro (vogatore) di dicembre, che chiuderà l’anno remiero siciliano.