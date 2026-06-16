La Cina lancia un nuovo satellite nello spazio

XICHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha lanciato nello spazio un razzo vettore Long March-3B, posizionando con successo in orbita un nuovo satellite, Shijian-31.
Si è trattato della 651esima missione di volo dei razzi vettori della serie Long March.
Il razzo è decollato alle 17:45 (ora di Pechino) dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.
Il satellite è utilizzato principalmente per il monitoraggio dell’ambiente spaziale.
Si è trattato della 651esima missione di volo dei razzi vettori della serie Long March.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-