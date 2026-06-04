Al via Milano Health Week 2026, Piazza Gae Aulenti diventa Villaggio della Salute

MILANO (ITALPRESS) – Al via la prima edizione della Milano Health Week in Portanuova, il festival europeo dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale applicata alla medicina che, fino al 6 giugno, trasformerà Piazza Gae Aulenti e il distretto di Portanuova in un grande villaggio open-air della salute. L’inaugurazione ufficiale si è svolta agli IBM Studios di Portanuova e ha visto la partecipazione di Arianna Fontana, la campionessa italiana dello short track più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici Invernali.“La prevenzione è un allenamento quotidiano verso il proprio benessere – ha detto Arianna Fontana – Credo sia importante avvicinare le persone alla salute in modo semplice e accessibile, soprattutto attraverso iniziative che portano informazione e controlli direttamente nei luoghi della vita quotidiana”.Per tre giorni, dalle ore 9.00 alle 20.00, cittadini e visitatori potranno accedere gratuitamente a oltre 50 attività dedicate alla prevenzione e alla salute, distribuite nei sei padiglioni tematici della manifestazione. Il programma spazia dagli screening cognitivi alle consulenze nutrizionali, dai percorsi dedicati a fertilità, menopausa e longevità alle iniziative per la prevenzione maschile, con incontri e approfondimenti dedicati ai corretti stili di vita.Tra le principali opportunità offerte al pubblico, due truck dedicati alla prevenzione consentiranno di accedere gratuitamente a screening e controlli specialistici: il truck Lilly, con test di glicemia, colesterolo e pressione arteriosa, e il truck LILT, con mammografie, ecografie e pap test.“Essere Main Sponsor della Milano Health Week 2026 significa per Lilly contribuire concretamente a costruire una nuova cultura della salute, fondata su prevenzione, innovazione e accessibilità – afferma Elias Khalil, Presidente e General Manager Italy Hub di Lilly – Crediamo che portare servizi, informazione e percorsi di consapevolezza direttamente tra le persone sia fondamentale per generare un impatto reale e duraturo sul benessere delle comunità”.Sul palco centrale sarà inoltre possibile assistere a oltre 60 talk e incontri aperti al pubblico dedicati ai temi della prevenzione, della ricerca, dell’innovazione e della salute, con il coinvolgimento di specialisti, Società Scientifiche e Associazioni Pazienti.Ad arricchire il programma della manifestazione anche alcuni appuntamenti speciali dedicati al benessere e alla qualità della vita, tra cui la Technogym Group Cycle Class, mentre il Cancer Survivor Day promosso da LILT con il contributo non condizionante di Lilly, sabato 6 giugno coinvolgerà cittadini, pazienti e caregiver in un momento di condivisione e sensibilizzazione dedicato al valore della prevenzione e del vivere oltre la malattia.“La malattia di Alzheimer rappresenta oggi la forma più frequente di declino cognitivo e una delle principali sfide sanitarie e sociali legate all’invecchiamento della popolazione – ha raccontato Federica Agosta, neurologa, responsabile dell’Unità di Neuroimaging delle malattie neurodegenerative dell’IRCCS Ospedale San Raffaele -. In Italia si stima che oltre un milione di persone convivano con questa patologia, che colpisce prevalentemente le donne. Il tema riguarda però l’universo femminile sotto una duplice prospettiva: non solo perchè le donne sono più frequentemente interessate dalla malattia, ma anche perchè, nella maggior parte dei casi, sono loro a farsi carico dell’assistenza e della cura dei familiari affetti da demenza. Per questo è fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza sul tema, favorire la diagnosi precoce e sostenere concretamente pazienti e caregiver lungo tutto il percorso di malattia. Occasioni di informazione e confronto aperte ai cittadini rappresentano uno strumento prezioso per diffondere una cultura della prevenzione, della presa in carico e del supporto alle persone che convivono con il declino cognitivo e alle loro famiglie”.“Il padiglione Women’s Health della Milano Health Week in Portanuova sarà dedicato ai grandi temi della salute femminile, con un approccio multidisciplinare che unirà prevenzione, diagnosi precoce, benessere, fertilità, menopausa e innovazione clinica – le parole di Ilaria sabatucci, ginecologa oncologa Humanitas San Pio X, Milano -. Un percorso pensato per accompagnare le donne nelle diverse fasi della vita, promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi della salute ginecologica e oncologica. Tra i principali focus: tumori ginecologici, prevenzione e screening, fertilità, benessere ormonale, salute riproduttiva e qualità della vita, con incontri con specialisti, attività informative e momenti di approfondimento aperti al pubblico”.“Tumore al seno: la forza della squadra”, è il titolo del talk che Novartis porta in piazza Gae Aulenti per supportare la Milano Health Week. “Negli ultimi anni – ha sottolineato Carmen Criscitiello, Responsabile dell’Oncologia Mammaria dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e dell’Oncologia Medica di Humanitas San Pio X – il trattamento del tumore al seno è cambiato in modo significativo e oggi abbiamo a disposizione opzioni terapeutiche sempre più efficaci, che permettono a un numero crescente di persone di guardare al futuro con maggiore fiducia. La sfida è tradurre questi progressi in percorsi di cura sempre più personalizzati, costruiti sulla base delle caratteristiche della malattia e del rischio individuale di recidiva, all’interno di una presa in carico multidisciplinare e condivisa con la persona”.

– foto f50/Italpress –

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