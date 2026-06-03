Auto contro gruppo di giovani dopo una rissa, panico a Taormina

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Momenti di paura a Taormina, dove una rissa scoppiata all’uscita di una discoteca ha rischiato di degenerare. Intorno alle 3, lungo la Statale 114 in direzione Letojanni, un’auto ha effettuato manovre pericolose sfiorando alcuni giovani coinvolti poco prima nella lite. Le immagini diffuse sui social mostrano una Audi A3 station wagon che, dopo una serie di manovre, si dirige verso il gruppo di ragazzi provocando il panico, senza però causare feriti. Sul caso è intervenuto il sindaco Cateno De Luca, che ha parlato di “tentato omicidio” e ha annunciato di avere trasmesso il video alle forze dell’ordine chiedendo l’identificazione dei presenti e del conducente del veicolo.

– Foto tratta da video diffuso sui social da Cateno De Luca –

(ITALPRESS).