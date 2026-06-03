Al via all’Università di Palermo il Festival dell’ambiente / Video

PALERMO (ITALPRESS) – All’Università degli Studi di Palermo parte il Festival dell’ambiente, la tre giorni dedicata al presente e al futuro della sostenibilità ambientale in pieno dialogo con gli studenti. Incontri, workshop e attività partecipative saranno al centro del festival, pensato per dare valore alla visione dei giovani sulla tutela dell’ambiente e delle sue biodiversità – con anche un concorso fotografico dal titolo ‘Il futuro dell’ambiente attraverso i tuoi occhi’ -, tramite il contributo di istituzioni, associazioni e aziende nell’integrazione e promozione della ricerca scientifica.

“È arrivato il momento di creare una cultura dell’ambiente che sia trasversale e che investa sui nostri ragazzi”, ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, che ha aperto la giornata d’esordio del Festival, il ‘Plastic Polluttion day’, evidenziando come “l’interesse nei confronti dell’ambiente riguarda in primo luogo i giovani, oltre a diventare importante in diverse discipline”.

Un approccio multidisciplinare che punta anche a trovare soluzioni potenzialmente fruibili anche da parte dei tavoli politici, a livello locale, regionale e nazionale: “Il nostro ateneo – ha aggiunto Midiri – è fortemente interessato a questo tema, che riguarda le biodiversità e la salvaguardia ambientale in senso lato. È importante avviare un percorso di cambio di paradigma, iniziando anche dalle scuole primarie e secondarie per far capire come la salvaguardia dell’ambiente sia un atto necessario affinché le generazioni future possano vivere tranquillamente. Oggi tratteremo il tema dell’inquinamento da micro e macro plastiche, che abbiamo contezza essere responsabile di patologie in ambito umano. Mi auguro che da queste giornate possano venir fuori idee da portare sul tavolo della presidenza della Regione per le azioni conseguenti”.

Organizzatore del Festival, il professor Michele Torregrossa ha annunciato che l’iniziativa, alla sua prima edizione, intraprenderà un percorso di continuità nel corso degli anni: “Lo scopo del Festival dell’ambiente di UniPa è quello di sensibilizzare studenti e cittadinanza a problematiche che viviamo quotidianamente – ha esordito Torregrossa -. È la prima volta che si attiva questa iniziativa, scaturita dalla volontà dell’ateneo di porre l’attenzione sulla giornata mondiale dell’ambiente che sarà giorno 5 giugno. Il ‘Plastic Poluttion day’ con cui apriamo i lavoro vuole approfondire i temi dedicati alla plastica e sarà seguito da un plastic lab durante il quale puliremo simbolicamente il parco di Viale delle Scienze, dimostrando la difficoltà nel rimuovere certi materiali dall’ambiente. Questa iniziativa, su istanza dell’ateneo, vorrà prendere una frequenza annuale in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, sensibilizzando anche grazie alle competenze dell’università e delle varie associazioni presenti, in un vero e proprio momento di dialogo aperto a tutti”.

– foto xi6/Italpress –

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