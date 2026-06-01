Trump “Telefonata produttiva con Netanyahu, truppe Idf non andranno a Beirut”

WASHINGTON (ITALPRESS) – “Ho avuto una telefonata molto produttiva con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e non ci saranno truppe dirette a Beirut; tutte quelle che erano già in movimento sono state richiamate indietro. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un’ottima conversazione con Hezbollah, che ha accettato di interrompere completamente ogni attività di fuoco. Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno Israele”. Così su Truth il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver ottenuto un’intesa volta a fermare un’escalation tra Israele e Libano.

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