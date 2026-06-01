Ebola, negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo

ROMA (ITALPRESS) – Ileffettuato ieri sul paziente rientrato inLe analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma.

Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.

Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna. Si conferma che il rischio in Italia resta molto basso.

– Foto: Ipa Agency –

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