Al Pepoli di Trapani l’evento “C’era una volta al Museo”

Sabato 23 maggio il Museo “Agostino Pepoli” ospiterà “C’era una volta al Museo”, alle ore 17, un progetto rivolto alle bambine e ai bambini da tre a sei anni e alle loro famiglie. Grazie alle volontarie di “Nati per leggere”, che da anni operano presso la Biblioteca Fardelliana e in altri poli culturali della città, i bimbi ascolteranno fiabe, storie fantastiche e racconti divertenti e avventurosi nella splendida cornice del Museo Pepoli. Per i piccoli sarà un’occasione unica per avvicinarsi in modo piacevole alla lettura e per scoprire un luogo colorato e misterioso, dove gli oggetti si animano come per incanto. L’iniziativa nasce dall’intento di promuovere la lettura sin dalla più tenera età, coinvolgendo bambini e genitori in un percorso condiviso e dal desiderio di rendere il Museo un ambiente allegro e pieno di colori, dove si compiono esperienze divertenti e stimolanti.

L’evento, promosso da “Nati per leggere” e dal Museo “Agostino Pepoli”, si svolge con la collaborazione della Biblioteca Fardelliana e con il patrocinio del Comune di Trapani. L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative de “Il maggio dei libri”, edizione 2026, volte a portare il libro in un contesto diverso da quello tradizionale e a promuovere il piacere della lettura presso un pubblico il più possibile ampio e diversificato.. L’ingresso è libero su prenotazione all’indirizzo email del Museo: museo.pepoli@regione.sicilia.it