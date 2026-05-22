Giulia Adamo: “Tante falsità durante la campagna elettorale, ecco come lavoreremo”. VIDEO

Giunge verso la fine la campagna elettorale a Marsala dove si eleggerà il sindaco e il nuovo consiglio comunale. Giulia Adamo candidata per il centro destra prosegue la sua attività elettorale incontrando cittadini e imprenditori della città. “Ho ascoltato da parte dei miei avversari tante cose che non solo sono inutili alla risoluzione dei problemi di Marsala, ma spesso non sono neppure veritieri. Iniziamo dagli impianti sportivi e in modo particolare dalla piscina comunale. E’ da quando l’attuale amministrazione si è insediata che sento scuse per rinviarne l’uso. Il problema è uno solo: il costo dell’energia, su questo settore se il comune deve dare in gestione la struttura può e deve intervenire”. La candidata si è poi fermata sulla crisi economica che investe alcuni settori del marsalese. “Marsala ha diverse aziende che producono lavoro e qualità alla città. Può capitare che altre, magari in modo momentaneo, hanno crisi di liquidità. Il comune può e deve operare come una sorta di intermediario visto che le banche ormai lavorano in modo diverso e soltanto con soggetti che ritengono molto solvibili. Di fronte ad un progetto serio gli imprenditori possono accedere al prestito dell’Irfis, intermediario finanziario che lavora con la Regione Sicilia a cui ci si può rivolgere”.

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