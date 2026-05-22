Amministrative, l’appello di Valeria Battaglia (PD): “Votiamo per costruire il futuro delle nostre città”￼￼￼

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la segretaria provinciale del Partito Democratico di Trapani, Valeria Battaglia, ha diffuso una lettera aperta rivolta agli elettori dei comuni chiamati al voto. Nel suo intervento, Battaglia sottolinea l’importanza della partecipazione democratica:

Ci sono momenti in cui votare non è soltanto un diritto. È una scelta di responsabilità, un gesto di appartenenza, un modo concreto per decidere il futuro delle nostre comunità. Domenica 24 e lunedì 25 maggio, le cittadine e i cittadini di Marsala, Campobello di Mazara e Gibellina saranno chiamati a eleggere i sindaci e a rinnovare i consigli comunali. È un appuntamento importante per la democrazia del nostro territorio, un passaggio che riguarda il presente e il domani delle nostre città. Come Partito Democratico provinciale sosteniamo con convinzione tre candidature autorevoli, credibili, profondamente radicate nelle rispettive comunità: Andreana Patti a Marsala, Gioacchina Catanzaro a Campobello di Mazara e Giuseppe Fazzino a Gibellina. Donne e uomini che hanno scelto di mettersi al servizio delle proprie città con serietà, competenza e passione civile. In queste settimane abbiamo incontrato persone, ascoltato bisogni, raccolto speranze e preoccupazioni. Abbiamo visto una grande voglia di riscatto, il desiderio di amministrazioni vicine ai cittadini, capaci di affrontare le difficoltà quotidiane senza propaganda ma con concretezza e visione.

Per questo oggi rivolgo un appello sincero a tutte le democratiche e a tutti i democratici, ai nostri militanti, ai simpatizzanti, a chi crede nei valori del centrosinistra e della buona politica: andate a votare. Fatelo innanzitutto perché la partecipazione è il cuore della democrazia. In un tempo in cui l’astensionismo cresce e la sfiducia rischia di allontanare sempre più persone dalle istituzioni, scegliere di votare significa non arrendersi all’indifferenza. Significa dire che le comunità si costruiscono insieme, con l’impegno e con la presenza. Ogni voto conta. Conta per rafforzare una proposta politica seria, riformista, inclusiva. Conta per sostenere le nostre liste, fatte di donne e uomini competenti, giovani, amministratori, professionisti, cittadini che hanno deciso di impegnarsi per il bene comune. Conta per dare forza ai nostri candidati sindaci, che rappresentano un’idea di città più giusta, più moderna, più solidale. A Marsala sosteniamo Andreana Patti, una candidatura che parla di rinnovamento, ascolto e capacità amministrativa.

A Campobello di Mazara siamo al fianco di Gioacchina Catanzaro, espressione di una politica di discontinuità con il passato e vicina alle persone e ai bisogni reali delle famiglie. A Gibellina sosteniamo Giuseppe Fazzino, con la convinzione che quella comunità abbia bisogno di una nuova guida autorevole e lungimirante. Abbiamo bisogno dell’impegno di tutti voi. Del voto di chi crede ancora che la politica possa essere uno strumento di cambiamento. Del coraggio di chi non vuole lasciare agli altri la scelta sul futuro delle proprie città. Domenica e lunedì andiamo a votare. Facciamolo con convinzione, con passione, con senso di responsabilità. Scegliamo le liste del Partito Democratico, scegliamo i nostri candidati sindaci, scegliamo di esserci. Perché la democrazia vive soltanto quando i cittadini partecipano. E noi vogliamo continuare a costruire, insieme, una provincia più forte, più giusta e più vicina alle persone.