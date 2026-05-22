Erice dedica “Tra cielo e mare” ai bambini scomparsi il 25 maggio

Il Comune di Erice celebrerà il prossimo 25 maggio 2026 la Giornata internazionale dei bambini scomparsi con una cerimonia pubblica presso le Fontane Chiaramusta, lungo la Strada Provinciale 31. Nel corso dell’iniziativa sarà inaugurata la piazzetta “Tra Cielo e Mare”, progetto di riqualificazione urbana e paesaggistica che restituisce valore a uno dei luoghi più suggestivi del territorio ericino, trasformandolo in uno spazio dedicato alla memoria, alla consapevolezza e all’accoglienza. Le Fontane Chiaramusta, risalenti all’incirca alla metà del XIV secolo e note nelle fonti storiche, tornano così a essere non soltanto testimonianza storica e identitaria, ma anche presidio simbolico di una riflessione pubblica sui diritti dell’infanzia e sul dovere della comunità di non dimenticare il dramma della scomparsa dei bambini.

«Abbiamo scelto di unire la tutela della memoria storica alla memoria umana e civile», dichiara la sindaca Daniela Toscano. «“Tra Cielo e Mare” non sarà soltanto un luogo riqualificato, ma uno spazio di responsabilità collettiva. La Giornata internazionale dei bambini scomparsi ci richiama al dovere delle istituzioni e delle comunità di custodire l’infanzia, proteggerla e non smettere mai di cercare chi manca all’affetto dei propri cari». La cerimonia istituzionale si svolgerà alle ore 11:00 alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.