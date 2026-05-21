L’Enigmistica Simona Norato al Sollima cattura il pubblico di “38° Parallelo”. VIDEO

Ha catturato il pubblico del Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” la polistrumentista e cantautrice palermitana Simona Norato, ieri sera, nell’ambito della rassegna culturale “38° Parallelo – tra libri e cantine” diretta da Giuseppe Prode. Accompagnata dal magistrale Giulio Scavuzzo alla batteria, Simona ha confermato la sua versatile capacità musicale ed una nuova via sperimentale sia testuale che sonora pigiando sull’acceleratore delle derive elettroniche. La rassegna “38° Parallelo” continua anche oggi e per tutto il fine settimana. Qui il programma: https://38parallelomarsala.it/

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