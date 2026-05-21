Chiusura campagna elettorale: tutti i comizi dei candidati sindaci marsalesi

Tempo di chiusure di campagne elettorali. Venerdì sarà giornata impegnativa per gli elettori e i candidati sindaci. In Piazza Mameli, ovvero Porta Garibaldi, si terrà il comizio del sindaco uscente e ricandidato Massimo Grillo a partire dalle ore 19, a seguire la musica della band Assi di Mazze.

La candidata del centrodestra Giulia Adamo ha scelto di chiudere la propria campagna elettorale con un’iniziativa che si terrà, a partire dalle 21, presso il comitato di via Francesco Crispi.

La candidata del centrosinistra e dei movimenti civici Andreana Patti, invece, sarà a Porta Nuova per la chiusura della campagna elettorale a partire dalle 22 – come da ordine di sorteggio -, alla presenza delle liste a suo sostegno.

Non si hanno notizie, invece, di iniziative organizzate dal candidato Leonardo Curatolo.

Da mezzanotte scatterà, come da tradizione, il silenzio elettorale. Sabato sarà una giornata di riflessione per i cittadini marsalesi che domenica, a partire dalle 7 (e fino alle 23), potranno recarsi ai seggi per votare . Chi volesse, può farlo anche nella giornata di lunedì, fino alle 15. A seguire inizierà lo spoglio dei sindaci e nel tardo pomeriggio dovrebbe già essere chiaro se la competizione elettorale si concluderà al primo turno o se sarà necessario il ballottaggio (eventualmente fissato per domenica 7 e lunedì 8 giugno). Finito lo scrutinio dei sindaci si passerà a quello delle liste e dei consiglieri comunali che, verosimilmente, dovrebbe concludersi a notte fonda.