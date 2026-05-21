L’ITET G. Garibaldi di Marsala premiato come “Migliore Scuola in Educazione Finanziaria”

L‘ITET G. Garibaldi di Marsala sul tetto d’Italia: primo posto a livello nazionale come “Migliore Scuola in Educazione Finanziaria” al SAVE Ambassador 2026.

Nella mattinata di martedì 19 maggio 2026, durante la emozionante videoconferenza conclusiva del progetto nazionale SAVE AMBASSADOR, promosso dal prestigioso Museo del Risparmio (MdR) di Torino, l’ITET Garibaldi ha conquistato il 1° Posto assoluto a livello nazionale.

La partecipazione di tante classi di tutto il Paese

La competizione ha visto la partecipazione iniziale di ben 62 classi da tutta Italia, con sole 11 scuole d’eccellenza ammesse alla finalissima. Al termine di una sfida serrata – culminata con lo straordinario primato anche nel serratissimo quiz sul “Podio Kahoot” – l’ITET G. Garibaldi di Marsala è stato ufficialmente proclamato:

“Migliore scuola italiana in Educazione Finanziaria e Sostenibilità 2026”

Insieme al prestigioso Trofeo MdR 2026, l’Istituto ha vinto un prezioso voucher per ingressi omaggio al Museo del Risparmio di Torino, valido per i prossimi due anni.

Questo primato non è frutto del caso, ma dell’impegno, della competenza e della passione dimostrati lungo tutto il percorso didattico.

Il ringraziamento della scuola e i complimenti più vivi vanno alle splendide studentesse delle classi 2ª, 3ª e 4ª dell’indirizzo Sistema Moda, che hanno saputo coniugare creatività, sostenibilità e competenze finanziarie con una maturità esemplare e alle docenti Loredana Scaglione, Lea Cammareri e Rosanna Fici che hanno guidato e supportato con dedizione il percorso delle ragazze, coordinando i lavori e accompagnandole passo dopo passo verso questa vittoria straordinaria.

“Fiera delle nostre ragazze- sono le parole della Dirigente Loana Giacalone- Hanno portato in alto il nome del nostro Istituto e di tutto il territorio, dimostrando che la scuola del futuro si costruisce unendo cittadinanza attiva, consapevolezza economica e sostenibilità”.