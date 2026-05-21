Casting aperti a Mazara del Vallo per la serie internazionale “HENKI” ￼

Sono aperti i casting per la ricerca di figurazioni destinate alla serie televisiva internazionale “HENKI”, le cui riprese si svolgeranno nell’area di Mazara del Vallo dall’11 al 18 giugno. La produzione è alla ricerca di uomini e donne tra i 18 e i 65 anni dai tratti nordici o mediterranei, uomini arabi della stessa fascia d’età con regolare permesso di soggiorno e bambini e bambine tra i 5 e i 13 anni con tratti nordici. La serie, ambientata negli anni ’80, racconta la storia di un giovane creativo norvegese che affronta discriminazioni ed emarginazione all’interno del contesto sociale e lavorativo in cui vive, intraprendendo un difficile percorso personale e istituzionale per la tutela della propria dignità e dei propri diritti.

“HENKI” sarà realizzata per conto della produzione norvegese Klynge.no e della società slovena Staragara, con distribuzione prevista sulle principali piattaforme internazionali. Per le persone selezionate è previsto un compenso per ogni giornata di riprese, secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di categoria. Per partecipare ai casting è necessario inviare una mail oppure un messaggio WhatsApp indicando nome, cognome, città di residenza, recapiti telefonici e due fotografie aggiornate (primo piano e figura intera) ai seguenti contatti:

checastingsiciliaenonsolo@gmail.com

WhatsApp: +39 392 2831324.