Porte aperte al Castello Utveggio di Palermo anche a giugno, luglio e agosto. Schifani “Da dicembre 17mila visitatori”

ROMA (ITALPRESS) – Porte aperte al Castello Utveggio anche nei mesi di giugno, luglio e agosto. Il dipartimento del Cerimoniale e dei siti presidenziali della Regione Siciliana ha prorogato, infatti, per altri tre mesi la possibilità di visitare lo storico edificio sul Monte Pellegrino di Palermo, uno dei simboli della città che è stato riaperto dalla presidenza della Regione dopo dieci anni di abbandono. “Da dicembre a oggi oltre 17 mila persone hanno potuto ammirare il monumento. Il gradimento dimostrato dal sempre crescente numero di richieste conferma la bontà della nostra iniziativa di aprire il castello alle visite – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – Abbiamo restituito alla città un bene monumentale storico particolarmente attrattivo e molto amato dai palermitani che, invece, scelte sbagliate del passato avevano destinato all’abbandono. Oltre a riconsegnare un edificio in grado di accogliere eventi e iniziative culturali e istituzionali, abbiamo recuperato un sito iconico per Palermo, che si sta dimostrando di grande richiamo turistico”.

I tour guidati, svolti in italiano e in inglese, sono gratuiti e differenziati tra gruppi e individuali. I primi si effettueranno di lunedì con tre turni della durata di circa 50 minuti ciascuno: alle 9, alle 10,30 e alle 12 con procedure di prenotazione dedicate, scrivendo all’indirizzo utveggiocastello@gmail.com. Il contingente massimo è fissato a 35 partecipanti per turno, inclusi gli accompagnatori. Le visite individuali si effettueranno il giovedì, venerdì, sabato e domenica solo su prenotazione obbligatoria attraverso la piattaforma, anche in questo caso, con ingressi in gruppi contingentati con tre turni mattutini (alle 10, alle 11 e alle 12) e tre pomeridiani (alle 16, alle 17 e alle 18) della durata di circa 50 minuti ciascuno. Per tutelare l’area naturalistica di Monte Pellegrino, il castello è raggiungibile esclusivamente tramite navette elettriche dedicate. Le visite e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. Il percorso guidato è pensato per offrire un’esperienza che unisce storia, architettura e valorizzazione del paesaggio. Tutte le informazioni e il link per le prenotazioni sono disponibili sul portale istituzionale della Regione al seguente indirizzo: https://www.regione.sicilia.it/palermo-castello-utveggio-apre-ai-visitatori.

– foto IPA Agency –

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