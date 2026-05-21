Napoli, forte scossa di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei

redazione

Napoli, forte scossa di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei

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giovedì 21 Maggio 2026 - 09:05
NAPOLI (ITALPRESS) – L’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto nella
zona dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 4.4, è avvenuta
alle 5.50, a una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Napoli.

– Foto screenshot sito Ingv –
(ITALPRESS).

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