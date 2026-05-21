Legione Carabinieri Sicilia, il generale Del Monaco visita la compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e la stazione di Terme Vigliatore

MESSINA (ITALPRESS) – Nella giornata di ieri, il comandante della legione carabinieri “Sicilia”, generale di divisione Ubaldo Del Monaco, ha incontrato i militari della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e della Stazione di Terme Vigliatore.

La visita ha avuto inizio proprio dalla compagnia barcellonese, dove l’alto Ufficiale – accompagnato dal Comandante Provinciale di Messina, Colonnello Lucio Arcidiacono – è stato accolto dal Comandante del Reparto, Capitano Ivan D’Errico, e da una folta rappresentanza delle articolazioni dipendenti.

Nella circostanza, il Generale Del Monaco – oltre a rivolgere parole di apprezzamento per la dedizione e lo spirito di sacrificio con cui i militari operano quotidianamente – ha incoraggiato tutti nel continuare ad assolvere con determinazione il servizio istituzionale, preservando e consolidando sempre di più la fiducia che i cittadini ripongono storicamente in ciascun Carabiniere.

In tale quadro, rivolgendosi in particolare ai Comandanti di Stazione, ha poi sottolineato l’importanza dei servizi di prossimità, la cui azione deve essere orientata innanzitutto a prevenire e reprimere tutti i fenomeni che destano il maggiore allarme sociale nella popolazione, con particolare riferimento ai reati commessi in danno dei soggetti vulnerabili.

Il generale Del Monaco ha poi raggiunto la Stazione di Terme Vigliatore, dove è stato ricevuto dal Comandante, Maresciallo Capo Antonino Salmeri, e dai suoi collaboratori.

Anche questo secondo incontro ha consentito al Comandante della Legione di complimentarsi per il lavoro svolto dai militari di quel Reparto, sottolineando come la cura dei territori affidati alle Stazioni costituisca la missione principale a cui deve essere orientata ogni azione quotidiana del servizio d’istituto.

– foto ufficio stampa Legione Carabinieri Sicilia –

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