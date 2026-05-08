Trump annuncia tre giorni di cessate il fuoco in Ucraina, dal 9 all’11 maggio

ROMA (ITALPRESS) – Ci sarà un cessate il fuoco di tre giorni, dal 9 all’11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina. Ad annunciarlo su Truth Social è il presidente Usa Donald Trump. “Sono lieto di annunciare un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina – scrive -. In Russia si celebra il Giorno della Vittoria, ma anche in Ucraina, poichè entrambi i Paesi hanno avuto un ruolo importante nella Seconda Guerra Mondiale. Questo cessate il fuoco prevede la sospensione di tutte le attività belliche e uno scambio di 1.000 prigionieri tra i due Paesi. Questa richiesta è stata avanzata direttamente da me e apprezzo molto l’accordo raggiunto dal presidente Vladimir Putin e dal presidente Volodymyr Zelenskyy. Spero che questo sia l’inizio della fine di una guerra lunga, sanguinosa e combattuta duramente. I colloqui per porre fine a questo conflitto, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, proseguono e ci stiamo avvicinando sempre di più a una soluzione”, conclude.

– Foto Ipa Agency –

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