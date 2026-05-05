Cina, oltre 100 milioni di spostamenti in treno nelle vacanze del Primo Maggio

Secondo la China State Railway Group Co., Ltd., il sistema ferroviario ha operato in modo sicuro e regolare durante i cinque giorni di vacanza, che si concludono oggi, con i viaggi dei passeggeri che fino a ieri avevano raggiunto i 117 milioni.
Nella sola giornata di ieri, le ferrovie di tutto il Paese hanno trasportato oltre 20,38 milioni di passeggeri. Poichè il traffico per i viaggi di rientro è destinato ad aumentare ulteriormente, oggi si prevede lo spostamento di circa 23 milioni di passeggeri, e la predisposizione di 2.225 servizi ferroviari aggiuntivi.
Secondo i dati sui biglietti della piattaforma ufficiale di prenotazione ferroviaria, le destinazioni più popolari oggi includono Pechino, Guangzhou, Shanghai, Chengdu e Shenzhen.
Le autorità ferroviarie hanno mobilitato risorse di capacità per gestire il picco dei viaggi di rientro e garantire ai passeggeri spostamenti sicuri e ordinati. Per esempio, sono stati predisposti 707 treni aggiuntivi per servire le tratte popolari nella provincia meridionale cinese del Guangdong.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-