Crosetto “Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Usa”

ROMA (ITALPRESS) – “L’applicazione degli accordi è sempre stata caratterizzata da una coerente continuità da oltre 75 anni. Nessun governo di nessun colore politico ha mai disatteso o ventilato l’ipotesi di non attuare i trattati internazionali tra Italia e Usa e nessun governo ha messo in discussione i loro contenuti e mai cercato di cambiarli”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente alla Camera. “Il governo italiano ha sempre onorato gli accordi vigenti, non il governo Meloni ma qualunque esso fosse nella storia della nostra Repubblica, non mi pare siamo mai caduti nella tentazione poco utile di fare il processo alle intenzioni. Se la logica è quella del processo alle intenzioni non mi pare un approccio razionale. Qualcuno pensa che per speculazioni politiche noi possiamo chiudere un accordo internazionale in un momento drammatico come questo?”, ha aggiunto. “Siamo alleati degli Usa, siamo legati da un legame quasi secolare di amicizia, ma sappiamo far rispettare le nostre leggi e i trattati che ci vincolano”, ha spiegato il ministro, sottolineando poi come “rispetteremo i patti e gli accordi internazionali che questo Paese ha sottoscritto, soprattutto continueremo a rispettare il Parlamento”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-