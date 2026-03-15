Mazara, al via due cantieri nella zona Circonvallazione–Lozano: “Opere attese da decenni”

Due cantieri attesi da anni stanno per partire nella zona Circonvallazione–Lozano di Mazara del Vallo. Gli uffici tecnici comunali hanno infatti consegnato alle imprese aggiudicatarie i lavori di urbanizzazione primaria che interesseranno cinque strade del quartiere, con interventi destinati a migliorare servizi essenziali e condizioni di sicurezza per i residenti. L’intervento prevede il rifacimento del manto stradale, la realizzazione delle reti fognaria e idrica e l’installazione della pubblica illuminazione. Le opere riguarderanno in particolare le vie Viani, Goethe, Russell, Bacchelli e Vivaldi, strade che da tempo attendono interventi strutturali di urbanizzazione. A sottolineare l’importanza dell’avvio dei lavori è l’assessore comunale ai Lavori pubblici Vito Torrente: “Due cantieri di urbanizzazione primaria attesi da decenni prenderanno il via a breve e consentiranno di realizzare manto stradale, rete fognaria, rete idrica ed illuminazione pubblica in cinque strade della zona Circonvallazione–Lozano. Nel giro di pochi mesi, finalmente, i residenti di questa parte di territorio avranno condizioni di vivibilità e sicurezza urbana ottimali”.

I lavori sono suddivisi in due distinti appalti. Il primo riguarda le vie Viani, Goethe e Russell, nel tratto compreso tra via Goethe e via D’Annunzio. La direzione dei lavori, affidata al geometra comunale Salvatore Ferrara, ha consegnato l’intervento all’impresa CO.ANT di Mussomeli, aggiudicataria dell’appalto con un ribasso del 27,72%. L’importo complessivo dei lavori è di circa 90 mila euro, comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA. Il secondo cantiere interesserà invece via Bacchelli, nel tratto tra via Machiavelli, via Amodei, e via Vivaldi. In questo caso i lavori sono stati affidati all’impresa Coci Antonino di Sinagra, che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso dell’8,68% per un importo complessivo di circa 105 mila euro, sempre comprensivo di oneri di sicurezza e IVA.

Entrambi gli interventi avranno una durata stimata di circa novanta giorni e le opere permetteranno di completare infrastrutture di base in un’area della città dove per anni sono mancate alcune delle principali dotazioni urbane, come la rete fognaria o l’illuminazione pubblica, con evidenti disagi per chi abita il quartiere. La realizzazione dei lavori consentirà quindi di migliorare non solo la viabilità, ma anche la qualità della vita dei residenti, attraverso servizi fondamentali per la sicurezza e il decoro urbano. Dall’ufficio tecnico comunale fanno inoltre sapere che altri cantieri di urbanizzazione primaria sono in fase di consegna in diverse zone del territorio mazarese. Adesso si attende soltanto di conoscere il programma degli interventi e quali zone della città riguarderà.