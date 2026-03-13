“Quarta Parete”, la quarta edizione del progetto dedicato al maestro Giuseppe Modica

Prende il via a Mazara del Vallo la quarta edizione del progetto “Quarta Parete: l’arte della luce”, iniziativa promossa dall’assessorato comunale alle Politiche giovanili in sinergia con l’associazione Teatro Libero. Un percorso culturale che quest’anno è dedicato al maestro mazarese Giuseppe Modica e alla sua produzione pittorica, utilizzata come chiave di lettura per affrontare i temi complessi della contemporaneità artistica e culturale. Il progetto coinvolge direttamente gli studenti degli istituti superiori cittadini, con la partecipazione dell’Istituto “Ferrara”, del Liceo artistico “Morello” e dell’Istituto “D’Altavilla”. Proprio nei tre istituti coinvolti, si sono già svolti i primi incontri progettuali alla presenza del curatore dell’iniziativa Giacomo Bonagiuso e dell’assessore comunale alle Politiche giovanili Gianfranco Casale. Gli studenti hanno aderito al percorso, affiancati dai docenti tutor delle rispettive scuole. L’iniziativa si inserisce in un contesto culturale particolarmente significativo per il territorio, segnato anche dalle iniziative legate a “Gibellina capitale italiana dell’arte contemporanea 2026”. Un quadro che rende ancora più attuale il lavoro di approfondimento sull’opera di Modica e sulla sua ricerca artistica.

“In un territorio quest’anno coinvolto nelle iniziative di ‘Gibellina, capitale italiana dell’arte contemporanea’ – sottolinea il regista Giacomo Bonagiuso – la conoscenza da parte delle giovani generazioni dei temi e delle variazioni stilistiche di un maestro acclamato a livello internazionale, come Modica, rappresenta un importante strumento per la lettura del contemporaneo. I temi, gli stili, la funzione della luce e la prospettiva, rendono unico lo sviluppo artistico del maestro mazarese, collocandone l’opera ai vertici della contemporaneità”. Il percorso formativo accompagna gli studenti in un viaggio di studio e di scoperta dell’opera del pittore mazarese. I giovani sono stati guidati nell’analisi preliminare delle sue opere e della sua biografia artistica, per poi proseguire con un’esperienza immersiva che si è svolta l’11 marzo al Teatro Garibaldi.

In quell’occasione gli studenti sono stati coinvolti in una video installazione dedicata alla teoria della luce e al segno pittorico dell’artista, con il contributo del critico d’arte Aldo Gerbino. Dopo questa fase teorica e visiva, gli studenti svilupperanno percorsi creativi autonomi, in linea con il proprio indirizzo di studi e le proprie attitudini artistiche. Il progetto prevede inoltre un momento particolarmente significativo: nel mese di aprile i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con il maestro Giuseppe Modica nel suo atelier, in una sorta di “bottega” artistica contemporanea che permetterà ai giovani di vivere un’esperienza diretta di confronto con l’autore. “Infine, in un ultimo incontro aperto alla città – annuncia l’assessore Casale – i giovani potranno presentare le loro ‘opere’ ispirate a quelle di Modica e suggellare quindi un patto intergenerazionale e di testimonianza artistica”. Con la nuova edizione di “Quarta Parete” l’amministrazione comunale punta ancora una volta a valorizzare il dialogo tra arte, scuola e territorio, offrendo ai giovani l’opportunità di confrontarsi con uno dei protagonisti dell’arte contemporanea legati alla città di Mazara del Vallo.