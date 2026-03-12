All’ospedale di Trapani nuovi poligrafi per le apnee notturne

Sei nuovi poligrafi da destinare all’Unità operativa complessa di Malattie dell’Apparato respiratorio del presidio ospedaliero di Trapani, al fine di procedere all’abbattimento della lista di attesa per esami di poligrafia notturna. E’ quanto disposto ed emanato con delibera dal Commissario straordinario dell’ASP Trapani. La poligrafia notturna (o monitoraggio cardio-respiratorio) è un esame diagnostico domiciliare non invasivo, utilizzato principalmente per diagnosticare le apnee ostruttive del sonno, i disturbi respiratori e in generale le patologie legate al sonno. Inizialmente è stata espletata dall’ASP la fornitura in noleggio delle apparecchiature, per il periodo di 24 mesi, nelle more del completamento dell’apposita procedura di acquisto.