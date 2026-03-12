“Living Mazara”, avviso pubblico per la gestione del complesso San Carlo Borromeo

Il Comune di Mazara del Vallo ha pubblicato un avviso pubblico per individuare un soggetto del Terzo settore con cui avviare un percorso di co-progettazione finalizzato alla gestione integrata del complesso San Carlo Borromeo, nell’ambito del progetto “Living Mazara – Giovani, Innovazione e Connessioni Sociali”. L’iniziativa rientra nel programma nazionale finanziato con il Fondo per le politiche giovanili e promosso dall’ANCI insieme al Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto presentato dal Comune di Mazara del Vallo è stato ammesso al finanziamento e individua proprio nel complesso San Carlo Borromeo il fulcro di un nuovo modello di sviluppo sociale e culturale. L’avviso pubblico punta dunque a selezionare un ente del Terzo settore che possa partecipare alla fase di co-progettazione, insieme all’amministrazione comunale, e successivamente gestire il complesso attraverso un sistema integrato di servizi e attività.

Un immobile per realizzare spazi giovanili

Per l’Assessore alla Partecipazione e Politiche Giovanili Gianfranco Casale, questo “rappresenta un momento centrale del progetto Living Mazara: un atto amministrativo ma anche un atto di fiducia nelle nuove generazioni per ridare vita ad un immobile pubblico che potrà esprimere tutte le sue potenzialità per una nuova economia sociale e di comunità. L’ETS dovrà co-progettare con il Comune per realizzare quanto immaginato durante il percorso di questi mesi ed avrà a disposizione una quota di 25 mila euro con cui poter avviare le sue attività”. Tre le direttrici strategiche su cui si fonda il progetto: la rigenerazione sociale e culturale di un bene pubblico storico, il protagonismo giovanile e la sostenibilità economica delle attività. In particolare, il soggetto gestore dovrà essere composto da giovani under 35, requisito previsto dal bando per favorire il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni nella gestione e nello sviluppo degli spazi. Il percorso prevede una prima fase di coprogettazione tra il Comune e il soggetto selezionato, durante la quale verrà definito nel dettaglio il progetto esecutivo: dalle attività da realizzare all’organizzazione degli spazi, fino al piano economico e alle modalità di gestione. Successivamente sarà sottoscritta una convenzione che disciplinerà i rapporti tra le parti e l’utilizzo dell’immobile.

Lo studio preliminare del progetto

Lo studio preliminare allegato all’avviso individua infatti un possibile mix di funzioni – culturali, educative e anche ricettive – in grado di convivere all’interno della struttura e di garantirne nel tempo la sostenibilità economica. Il contributo comunale in fase di avvio arriva fino a 25 mila euro, destinato a start-up delle attività e allestimento degli spazi. Il progetto potrà inoltre contare su forme di autofinanziamento, sponsorizzazioni, attività a pagamento e altre entrate derivanti dalla gestione dei servizi. La gestione del complesso è prevista per una durata di dieci anni, un arco temporale ritenuto necessario per garantire stabilità e sostenibilità economica al progetto. Gli enti del Terzo settore interessati potranno presentare la propria candidatura entro le ore 9 del 13 marzo tramite PEC. Sarà poi una commissione nominata dal Comune a valutare le proposte progettuali e a individuare il soggetto con cui avviare la fase di coprogettazione.