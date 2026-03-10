Pichetto “Italia aderisce all’impegno per triplicare la capacità nucleare globale”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Italia sta affrontando con realismo e responsabilità la possibilità di reintrodurre la produzione di energia nucleare nel proprio mix energetico. Nel 2023 abbiamo istituito la Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile, che ha riunito le migliori competenze tecnico-scientifiche del Paese, consentendo di integrare, per la prima volta, lo scenario nucleare nel Piano Nazionale integrato per l’Energia e il Clima”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al vertice sull’energia nucleare in corso a Parigi.“Le ipotesi elaborate prevedono, entro il 2050, una capacità installata tra 8 e 16 GW, con una copertura potenziale della domanda elettrica compresa tra l’11% e il 22% – ha proseguito -. In un sistema sempre più elettrificato – tra industria, mobilità, data center e intelligenza artificiale – il nucleare può contribuire alla decarbonizzazione, alla stabilità della rete e alla sicurezza degli approvvigionamenti. Sul piano normativo, a ottobre scorso, abbiamo presentato al Parlamento una proposta di legge delega sull’energia nucleare sostenibile, oggi in discussione, che definirà quadro di programmazione nazionale, governance, rafforzamento dell’autorità di sicurezza e disciplina dell’intero ciclo di vita, inclusa la gestione dei rifiuti. Abbiamo scelto di costruire prima un quadro regolatorio chiaro e credibile, e assumere successivamente decisioni industriali”.“Dal punto di vista tecnologico guardiamo nel breve-medio termine con attenzione agli Small Modular Reactors di terza generazione avanzata, con uno sguardo attento anche alle tecnologie di IV generazione, in particolare ai reattori veloci raffreddati al piombo. Nel 2025 è stata costituita Nuclitalia, partecipata da ENEL, Ansaldo Energia e Leonardo, per valutare le tecnologie più adatte al contesto italiano – ha sottolineato -. L’Italia è entrata nell’Alleanza Nucleare a giugno 2025 e contribuisce all’Alleanza Industriale sugli SMR e agli IPCEI (gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) sulle tecnologie nucleari innovative, nella convinzione che il nucleare possa rafforzare l’autonomia strategica e la competitività dell’UE. Parallelamente, partecipiamo ai programmi europei e multilaterali sulla fusione, settore in cui ospitiamo infrastrutture di ricerca di rilievo internazionale. In questo contesto, l’Italia ha deciso di aderire all’impegno per triplicare la capacità nucleare globale. In conclusione, l’Italia sta costruendo una strategia nucleare responsabile, moderna e trasparente. Il nostro obiettivo è un mix energetico sicuro, decarbonizzato e competitivo, capace di integrare tutte le fonti sostenibili in una logica di neutralità tecnologica”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).