Von der Leyen “Nessuna lacrima per il regime iraniano che ha inflitto morte”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non si dovrebbero versare

lacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto la

repressione al suo stesso popolo”. Lo ha dichiarato la presidente

della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso

alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue. “Sentirete opinioni

diverse sul fatto che il conflitto in Iran sia una guerra

volontaria o una guerra di necessità. Ma credo che questo

dibattito manchi in parte il punto. Perchè l’Europa deve

concentrarsi sulla realtà della situazione, per vedere il mondo

com’è realmente oggi”, ha detto von der Leyen. “Hanno massacrato

17.000 dei loro stessi giovani. E questo regime ha causato

devastazione e destabilizzazione in tutta la regione attraverso i

suoi rappresentanti armati di missili e droni. Molti iraniani,

all’interno del Paese, in Europa e nel mondo, hanno celebrato la

scomparsa dell’Ayatollah Khamenei. Così come molte altre persone

in tutta la regione. Sperano che questo momento possa aprire la

strada verso un Iran libero”, ha infine dichiarato la presidente

della Commissione Ue.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-