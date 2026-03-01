Itaca Chiama Sanremo serata finale: i voti e i commenti di Ivana Mannone

Torna per il settimo anno consecutivo Itaca Chiama Sanremo, la rubrica che nei giorni del Festival della Canzone Italiana – dal 24 al 28 febbraio – propone i commenti e i voti di 5 artisti del trapanese. Quest’anno la kermesse canora della Città dei Fiori vede ancora la conduzione di Carlo Conti con Laura Pausini e accompagnati nella serata della finale dai co-conduttori Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. A giudicare i cantanti in gara saranno 5 artisti del nostro territorio – uno a serata – che provengono da diversa formazione musicale e teatrale e che commenteranno le 5 serate del Festival di Sanremo con uno sguardo critico, divertito, tecnico, di cuore.

SERATA FINALE – I VOTI E I COMMENTI DI IVANA MANNONE

Francesco Renga – “Il meglio di me”: 6,5

La sua impronta è sempre riconoscibile. Coerente con il suo stile e la sua vocalità.

Chiello – “Ti penso sempre”: 4

Sembra uscito da un manga giapponese. Molte carenze vocali e il pezzo non mi ha convinta.

Raf – “Ora e per sempre”: 5,5

Il suo brano me ne ricorda altri 10… circa. Che peccato… un gran cantante con una bellissima voce.

Bambole di Pezza – “Resta con me”: 5

Mi aspettavo un brano con un taglio rock più deciso. La cantante è forte e ha una presenza potente.

Leo Gassmann – “Naturale”: 5,5

La strofa mi ha illuso! Voce interessante.

Malika Ayane – “Animali notturni”: 8

Un animale da palco che canta “Animali Notturni”. Perfettamente a suo agio sul palco. Mi fa venir voglia di ballare.

Tommaso Paradiso – “I romantici”: 4

Il mondo si divide in chi ama Tommaso Paradiso e chi non lo ama. Io faccio parte della seconda categoria.

J-Ax – “Italia starter pack”: 4,5

Una macedonia. Che confusione! Ultimamente, a mio avviso, non ne azzecca una.

LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”: 4,5

Che dire?! Una hit estiva assicurata… Ma ne avevamo davvero bisogno?

Serena Brancale – “Qui con me”: 8,5

Che bella pasta vocale! Un brano difficilissimo eppure orecchiabile. Arriva dritto dritto al cuore.

Patty Pravo – “Opera”: 5,5

Sempre elegante e, sicuramente, iconica. Brano interessante… Ma nemmeno tanto!

Sal Da Vinci – “Per sempre sì”: 5,5

Non si può dire che non sia geniale l’idea di portare al festival il corrispettivo per matrimoni di “sarà lui sarà lei” utilizzato per i gender reveal! Non ce ne libereremo mai più!

Elettra Lamborghini – “Voilà”: 3

Bel vestito!… Devo dire altro?

Ermal Meta – “Stella stellina”: 4,5

Artista che stimo molto. Testo delicato e coraggioso. Sfortunatamente il brano non mi è piaciuto.

Ditonellapiaga – “Che fastidio!”: 9

Bel pezzo, bella lei, riempie il palco. Un brano che può competere all’Eurovision!

Nayt – “Prima che”: 6,5

Una scoperta niente male!

Arisa – “Magica favola”: 7,5

Quanto è bella e brava questa donna?! Look da 10 e lode per tutte 5 le serate… Voce che spezza il cuore, canzone molto bella.

Sayf – “Tu mi piaci tanto”: 5

Ma che dolcezza questo ragazzo! Canzone orecchiabile ma me la scorderò finito il festival…

Levante – “Sei tu”: 9

Timbro unico. È l’esempio lampante di cosa significhi vivere appieno i propri testi. Solo io vedo un po’ di Mia Martina in lei?!

Fedez & Masini – “Male necessario”: 6

E’ come se coesistessero due canzoni diverse in una sola. Io vorrei poter giudicare solo il ritornello cantato da Masini (anche se a tratti i suoi acuti mi risultano fastidiosi).

Samurai Jay – “Ossessione”: 6

Non sono una fan del reggaeton ma risulta molto orecchiabile, l’ascolteremo a loop tutta l’estate.

Michele Bravi – “Prima o poi”: 8

La sua voce è così caratteristica da risultare al limite dell’eccessivo. Ma il brano mi piace e anche tanto.

Fulminacci – “Stupida sfortuna”: 7

Che salto negli anni ’60! Look approvato! Il brano mi piace.

Luchè – “Labirinto”: 4,5

Non è il mio tipo! Brano orecchiabile ma non per le mie orecchie…

Tredici Pietro – “Uomo che cade”: 6

Percepisco un po’ di fatica ad arrivare a fine canzone… Ad ogni modo risulta molto spigliato e a suo agio al centro della scena! La canzone è carina…

Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”: 4

Non mi è mai piaciuta. Né vocalmente tantomeno le sue canzoni. Non mi ha convinta neanche stavolta.

Dargen D’Amico – “Ai ai”: 7

Al primo ascolto sono rimasta perplessa. Al secondo, su Spotify, ho tenuto il tempo, al terzo ho pensato… “Assolutamente niente male”.

Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”: 6

Bello lo strumentale, ha una melodia che ti trascina dentro la storia. Bravo!

Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”: 6,5

Due voci particolarissime che suonano bene insieme. Spero siano più longevi dei Coma_Cose. Mi piacciono!

Eddie Brock – “Avvoltoi”: 5

I suoi ritornelli mi hanno reso satura… Bravo, ma non è di certo una canzone memorabile.