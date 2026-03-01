Itaca Chiama Sanremo serata finale: i voti e i commenti di Ivana Mannone

Torna per il settimo anno consecutivo Itaca Chiama Sanremo, la rubrica che nei giorni del Festival della Canzone Italiana – dal 24 al 28 febbraio – propone i commenti e i voti di 5 artisti del trapanese. Quest’anno la kermesse canora della Città dei Fiori vede ancora la conduzione di Carlo Conti con Laura Pausini e accompagnati nella serata della finale dai co-conduttori Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. A giudicare i cantanti in gara saranno 5 artisti del nostro territorio – uno a serata – che provengono da diversa formazione musicale e teatrale e che commenteranno le 5 serate del Festival di Sanremo con uno sguardo critico, divertito, tecnico, di cuore.
SERATA FINALE – I VOTI E I COMMENTI DI IVANA MANNONE
Francesco Renga – “Il meglio di me”: 6,5
La sua impronta è sempre riconoscibile. Coerente con il suo stile e la sua vocalità.
Chiello – “Ti penso sempre”: 4
Sembra uscito da un manga giapponese. Molte carenze vocali e il pezzo non mi ha convinta.
Raf – “Ora e per sempre”: 5,5
Il suo brano me ne ricorda altri 10… circa. Che peccato… un gran cantante con una bellissima voce.
Bambole di Pezza – “Resta con me”: 5
Mi aspettavo un brano con un taglio rock più deciso. La cantante è forte e ha una presenza potente.
Leo Gassmann – “Naturale”: 5,5
La strofa mi ha illuso! Voce interessante.
Malika Ayane – “Animali notturni”: 8
Un animale da palco che canta “Animali Notturni”. Perfettamente a suo agio sul palco. Mi fa venir voglia di ballare.
Tommaso Paradiso – “I romantici”: 4
Il mondo si divide in chi ama Tommaso Paradiso e chi non lo ama. Io faccio parte della seconda categoria.
J-Ax – “Italia starter pack”: 4,5
Una macedonia. Che confusione! Ultimamente, a mio avviso, non ne azzecca una.
LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”: 4,5
Che dire?! Una hit estiva assicurata… Ma ne avevamo davvero bisogno?
Serena Brancale – “Qui con me”: 8,5
Che bella pasta vocale! Un brano difficilissimo eppure orecchiabile. Arriva dritto dritto al cuore.
Patty Pravo – “Opera”: 5,5
Sempre elegante e, sicuramente, iconica. Brano interessante… Ma nemmeno tanto!
Sal Da Vinci – “Per sempre sì”: 5,5
Non si può dire che non sia geniale l’idea di portare al festival il corrispettivo per matrimoni di “sarà lui sarà lei” utilizzato per i gender reveal! Non ce ne libereremo mai più!
Elettra Lamborghini – “Voilà”: 3
Bel vestito!… Devo dire altro?
Ermal Meta – “Stella stellina”: 4,5
Artista che stimo molto. Testo delicato e coraggioso. Sfortunatamente il brano non mi è piaciuto.
Ditonellapiaga – “Che fastidio!”: 9
Bel pezzo, bella lei, riempie il palco. Un brano che può competere all’Eurovision!
Nayt – “Prima che”: 6,5
Una scoperta niente male!
Arisa – “Magica favola”: 7,5
Quanto è bella e brava questa donna?! Look da 10 e lode per tutte 5 le serate… Voce che spezza il cuore, canzone molto bella.
Sayf – “Tu mi piaci tanto”: 5
Ma che dolcezza questo ragazzo! Canzone orecchiabile ma me la scorderò finito il festival…
Levante – “Sei tu”: 9
Timbro unico. È l’esempio lampante di cosa significhi vivere appieno i propri testi. Solo io vedo un po’ di Mia Martina in lei?!
Fedez & Masini – “Male necessario”: 6
E’ come se coesistessero due canzoni diverse in una sola. Io vorrei poter giudicare solo il ritornello cantato da Masini (anche se a tratti i suoi acuti mi risultano fastidiosi).
Samurai Jay – “Ossessione”: 6
Non sono una fan del reggaeton ma risulta molto orecchiabile, l’ascolteremo a loop tutta l’estate.
Michele Bravi – “Prima o poi”: 8
La sua voce è così caratteristica da risultare al limite dell’eccessivo. Ma il brano mi piace e anche tanto.
Fulminacci – “Stupida sfortuna”: 7
Che salto negli anni ’60! Look approvato! Il brano mi piace.
Luchè – “Labirinto”: 4,5
Non è il mio tipo! Brano orecchiabile ma non per le mie orecchie…
Tredici Pietro – “Uomo che cade”: 6
Percepisco un po’ di fatica ad arrivare a fine canzone… Ad ogni modo risulta molto spigliato e a suo agio al centro della scena! La canzone è carina…
Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”: 4
Non mi è mai piaciuta. Né vocalmente tantomeno le sue canzoni. Non mi ha convinta neanche stavolta.
Dargen D’Amico – “Ai ai”: 7
Al primo ascolto sono rimasta perplessa. Al secondo, su Spotify, ho tenuto il tempo, al terzo ho pensato… “Assolutamente niente male”.
Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”: 6
Bello lo strumentale, ha una melodia che ti trascina dentro la storia. Bravo!
Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”: 6,5
Due voci particolarissime che suonano bene insieme. Spero siano più longevi dei Coma_Cose. Mi piacciono!
Eddie Brock – “Avvoltoi”: 5
I suoi ritornelli mi hanno reso satura… Bravo, ma non è di certo una canzone memorabile.