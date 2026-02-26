Mazara, 230mila euro per il mercato ittico di piazzetta dello Scalo

Nuove risorse per il mercato ittico della pesca artigianale di piazzetta dello Scalo a Mazara del Vallo. Il Comune è infatti tra gli enti ammessi nella graduatoria provvisoria dell’Avviso pubblico del Programma Nazionale FEAMPA 2021–2027 dedicato ai “Piccoli interventi infrastrutturali a terra a servizio della pesca marittima”. Il progetto presentato dall’amministrazione comunale prevede interventi aggiuntivi e migliorativi per un importo ammesso a contributo pari a 229.488,10 euro. Risorse, queste, che consentiranno di potenziare la struttura attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico e l’ottimizzazione delle attrezzature interne, rafforzando l’allestimento complessivo del mercato e accompagnandone l’entrata a regime con il conseguente avvio delle attività commerciali.

“Abbiamo vinto un altro bando – dichiara il sindaco Salvatore Quinci – grazie a un progetto serio e tecnicamente solido. Ringrazio tutti i tecnici per l’impegno, la competenza dimostrata e la qualità della progettazione. Con queste risorse potenziamo ulteriormente il mercato ittico, migliorandone l’efficienza energetica e la funzionalità interna, così da renderlo pienamente competitivo e pronto a operare al massimo delle sue potenzialità”. Un intervento che assume una valenza strategica per l’intera filiera della pesca locale: il mercato ittico di piazzetta dello Scalo rappresenta infatti un presidio importante per la commercializzazione del pescato artigianale, in una città che continua a identificarsi fortemente, malgrado il settore sia in sofferenza rispetto al passato, con la propria vocazione marinara.

“Subito dopo questi interventi – prosegue il sindaco – pubblicheremo il bando per l’attivazione della vendita al dettaglio, della vendita all’ingrosso e della vendita all’asta. L’obiettivo è concentrare la commercializzazione del pescato all’interno di una struttura moderna e organizzata, offrendo un luogo adeguato ai venditori e garantendo trasparenza e regole certe”. Oltre al completamento della struttura, l’amministrazione prevede anche la riorganizzazione dell’area esterna. Con l’entrata in funzione del mercato, il gazebo attualmente presente sarà rimosso e la piazzetta sarà interessata da un intervento di rigenerazione urbana, in un’ottica di riqualificazione complessiva dell’intero spazio, a sottolineare una strategia più ampia di rafforzamento delle infrastrutture a servizio del comparto ittico e di valorizzazione dell’identità economica della città. “Mazara è capitale della pesca – conclude Quinci – e deve dotarsi di strutture all’altezza della propria storia e del proprio ruolo economico. Questo finanziamento è un altro passo concreto in quella direzione”.