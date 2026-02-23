Trapani, dove sono finiti i cestini? Nessun giallo: tornano presto e rinnovati

Chi negli ultimi giorni ha passeggiato tra il centro storico o nei giardini pubblici potrebbe aver notato un’assenza insolita: i cestini gettacarte. Da qui, qualche mugugno e le prime lamentele, soprattutto da parte dei commercianti. Ma nessun mistero e, soprattutto, nessun disservizio destinato a durare. In realtà, i cestini non sono scomparsi: sono semplicemente entrati in officina. Il Comune ha infatti avviato una ricognizione completa di tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di ripristinarli, rinnovarli e uniformarli dal punto di vista estetico. Un intervento di manutenzione straordinaria che punta a restituire alla città arredi urbani decorosi, funzionali e coerenti con il contesto.

Il progetto prevede una nuova veste cromatica: marrone per i cestini collocati nelle aree verdi e nei giardini pubblici, in armonia con l’ambiente naturale; grigio, invece, per quelli destinati al centro storico, così da rispettarne il carattere sobrio e monumentale. Tutti i contenitori verranno ripitturati e rimessi a nuovo prima di tornare al loro posto. A coordinare l’intervento è l’assessore comunale Giuseppe La Porta, che segue passo dopo passo le operazioni. L’amministrazione rassicura cittadini e operatori economici: il disagio è solo temporaneo e l’obiettivo è migliorare il decoro urbano, non penalizzare la vita quotidiana della città. Insomma, i cestini non hanno abbandonato le strade: si stanno solo preparando a rientrare in scena. E lo faranno presto, più belli, più curati e pronti a svolgere come sempre il loro silenzioso ma indispensabile servizio.