I danni dell’ultima mareggiata sull’isola di Marettimo. Appello di FdI: “Serve un confronto tra Comune e Regione”

Il coordinamento di Fratelli d’Italia Isole Egadi richiama con forza l’attenzione sulla grave situazione che interessa l’isola di Marettimo, da tempo carente di adeguate infrastrutture portuali e oggi ulteriormente penalizzata dagli effetti dell’ultima violenta mareggiata.

Gli interventi risalenti a quasi 50 anni fa, consistenti nel posizionamento di massi a protezione delle banchine dello scalo vecchio e dello scalo nuovo, non sono più efficaci.

A seguito delle ultime condizioni meteo avverse, parte delle protezioni si è adagiata sul fondale marino, scivolando dalla base di difesa del porto. Una situazione che desta forte preoccupazione: con le prossime mareggiate si rischia concretamente di compromettere entrambi gli approdi, con conseguenze gravissime per l’intera comunità isolana.

“Marettimo – si legge nella nota diffusa dal coordinamento di FdI – attende da anni interventi strutturali e definitivi per la messa in sicurezza del proprio porto. Nel tempo si sono susseguiti progetti, revisioni tecniche, modifiche normative in ambito ambientale, ricalcoli economici e rallentamenti burocratici che, di fatto, hanno impedito la realizzazione di un’infrastruttura portuale adeguata alle esigenze dell’isola. Oggi, tuttavia, non possiamo permetterci di perdere neppure ciò che attualmente esiste. La funzionalità del porto non rappresenta soltanto un’infrastruttura strategica, ma un presidio essenziale per la sicurezza, i collegamenti, l’approvvigionamento di beni primari, l’assistenza sanitaria e lo sviluppo economico e turistico dell’isola, la più occidentale dell’arcipelago delle Egadi. La perdita o l’inagibilità degli approdi costituirebbe una vera e propria tragedia per i residenti e per tutte le attività produttive locali. Per queste ragioni, Fratelli d’Italia rivolge un appello al Sindaco, alla Giunta e all’intero Consiglio comunale del Comune di Favignana affinché venga posta la massima attenzione su questa emergenza. È necessario attivare con urgenza tutte le interlocuzioni istituzionali utili e puntare i riflettori su una problematica che non può più essere rinviata”.

Il coordinamento egadino di Fratelli d’Italia si dichiara comunque disponibile a collaborare con l’Amministrazione delle Isole Egadi, promuovendo anche un eventuale incontro presso la Regione Siciliana per coinvolgere l’Assessorato competente e sollecitare interventi concreti, tempestivi e risolutivi.

“È il momento di passare dalle parole ai fatti. La sicurezza portuale di Marettimo deve diventare una priorità assoluta dell’agenda politica e amministrativa regionale. Vi anticipiamo che la prossima settimana, arriveranno i funzionari dell’assessorato infrastrutture, a vedere i danni che ha causato l’ultima mareggiata, cercheremo di farli venire anche nell’isola di Marettimo”.